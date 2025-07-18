Работаем с 09.00 до 19.00

Калькулятор Бесплатный замер
+7 (495) 797-02-55 Заказать звонок

Новые окна - теплый и тихий дом за 1 день!

Заказать расчет

скидка до -50%

Пластиковые окна Рехау с гарантией на 5 лет!

Подробнее

скидка до -37%

Остекление балконов с гарантией на 5 лет!

Подробнее

скидка до -20%
Замена старых окон за 1 день
Бесплатный выезд замерщика и быстрая установка
Гарантия до 10 лет
Бесплатная консультация и расчет стоимости онлайн

Пластиковые окна REHAU в Москве

Представьте себе дом, в котором всегда тепло, тихо и уютно. Где уличный шум не мешает отдыху, а счета за отопление не пугают зимой. С пластиковыми окнами от официального партнера Rehau это становится реальностью! Мы предлагаем оригинальные немецкие профильные системы с профессиональным монтажом по ГОСТ и гарантией до 10 лет. Готовы узнать цену для вашей квартиры или дома? Рассчитайте стоимость за 1 минуту или вызовите замерщика БЕСПЛАТНО!

Сохранение тепла

Многокамерная конструкция профиля и возможность установки энергосберегающих стеклопакетов сохраняют тепло зимой и прохладу летом

Звукоизоляция

Окна Rehau эффективно поглощают уличный шум, создавая комфортную атмосферу для жизни и отдыха

Безопасность

Окна Rehau имеют повышенную защита от сквозняков и антивзломную систему. Мы заботимся о Вашей безопасности

Экологичность

Профили изготавливаются из безопасного ПВХ и подлежат вторичной переработке, не нанося вреда окружающей среде

Легкий уход

Гладкая и ровная поверхность профиля не впитывает грязь и легко моется обычными средствами

Немецкое качество

Все профили производятся по строгим стандартам концерна Rehau, что гарантирует их безупречную геометрию и долговечность

Цены на пластиковые окна с установкой

Одностворчатое окно

14 400 ₽10 400 ₽

Размеры: 650 х 700 мм

Профиль: Thermo, 4 камеры, 60 мм

Стеклопакет: 32 мм

Фурнитура: ROTO или SIEGENIA

Подробнее Профиль REHAU Thermo

Двухстворчатое окно

16 900 ₽14 900 ₽
Размеры: 900 х 1100 мм
Профиль: Thermo, 4 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Thermo

Трехстворчатое окно

21 900 ₽18 900 ₽
Размеры: 1350 х 1150 мм
Профиль: Thermo, 4 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Thermo

Балконный блок

32 700 ₽ 28 700 ₽
Размеры: 1350 х 1150 мм
Профиль: Thermo, 4 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Thermo

Одностворчатое окно

13 400 ₽7 400 ₽
Размеры: 600 х 850 мм
Профиль: Delight, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32/40 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Delight

Двухстворчатое окно

25 194 ₽13 857 ₽
Размеры: 1000 х 1150 мм
Профиль: Delight, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32/40 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Delight

Трехстворчатое окно

32 500 ₽19 500 ₽
Размеры: 1500 х 1200 мм
Профиль: Delight, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32/40 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Delight

Балконный блок

43 500 ₽23 500 ₽
Размеры: 1100 х 2050 мм
Профиль: Delight, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32/40 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Delight

Одностворчатое окно

16 700 ₽9 700 ₽
Размеры: 600 х 950 мм
Профиль: INTELIO 80, 6 камер, 80 мм
Шумопакет: 42/50 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Intelio 80

Двухстворчатое окно

37 500 ₽20 500 ₽
Размеры: 1150 х 1300 мм
Профиль: INTELIO 80, 6 камер, 80 мм
Шумопакет: 42/50 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Intelio 80

Трехстворчатое окно

32 500 ₽26 000 ₽
Размеры: 1500 х 1350 мм
Профиль: INTELIO 80, 6 камер, 80 мм
Шумопакет: 42/50 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Intelio 80

Балконный блок

42 900 ₽32 900 ₽
Размеры: 1300 х 2050 мм
Профиль: INTELIO 80, 6 камер, 80 мм
Шумопакет: 42/50 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Intelio 80

Одностворчатое окно

9 500 ₽5 400 ₽

Размеры: 650 х 700 мм

Профиль: Blitz, 3 камеры, 60 мм

Стеклопакет: 32 мм

Фурнитура: ROTO или SIEGENIA

Подробнее Профиль REHAU Blitz

Двухстворчатое окно

15 700 ₽8 700 ₽
Размеры: 900 х 1100 мм
Профиль: Blitz, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Blitz

Трехстворчатое окно

18 900 ₽12 900 ₽
Размеры: 1350 х 1150 мм
Профиль: Blitz, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Blitz

Балконный блок

25 900 ₽17 900 ₽
Размеры: 1100 х 2050 мм
Профиль: Blitz, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Blitz

Одностворчатое окно

10 900 ₽5 900 ₽
Размеры: 650 х 700 мм
Профиль: Grazio, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Grazio

Двухстворчатое окно

21 200 ₽11 250 ₽
Размеры: 1000 х 1150 мм
Профиль: Grazio, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Grazio

Трехстворчатое окно

32 400 ₽18 400 ₽
Размеры: 1500 х 1300 мм
Профиль: Grazio, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Grazio

Балконный блок

32 900 ₽20 900 ₽
Размеры: 1100 х 2050 мм
Профиль: Grazio, 5 камер, 70 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Подробнее Профиль REHAU Grazio

Каталог оконных профилей
Rehau: подберем идеальный вариант

Мы не просто продаем окна — мы помогаем найти оптимальное решение для ваших задач. В нашем ассортименте только проверенные временем и миллионами покупателей профили Rehau.

1

Rehau Blitz New – Классика доступности

Идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и недорогое решение. Трехкамерный профиль глубиной 60 мм отлично подходит для остекления балконов, лоджий и квартир в умеренном климате.

2

Rehau Grazio – Золотая середина

Пятикамерная система глубиной 70 мм, которая сочетает изящный дизайн и прекрасные показатели по теплосбережению. Этот профиль — хит продаж для квартир и загородных домов. Отличное соотношение цены и качества.

3

Rehau Delight-Design – Больше света!

Благодаря зауженной раме и створке этот профиль пропускает на 10% больше солнечного света. Пятикамерная система глубиной 70 мм надежно защитит от холода и шума, наполнив ваш дом естественным освещением.

4

Rehau Intelio 80 – Максимальная защита

Премиальная шестикамерная система для тех, кто не признает компромиссов. Обеспечивает эталонную шумо- и теплоизоляцию. Если ваши окна выходят на шумную магистраль или вы хотите добиться максимального энергосбережения в частном доме — это ваш выбор.

Закажите расчёт окон

ТатьянаМенеджер

Этапы работ

1

Вызов замерщика

Чтобы заказать установку окон наберите нам по телефону. После получения заявки, менеджер связывается с вами и согласует удобное время приезда для проведения замера.

2

Замер окна

Производится замер с учетом Ваших пожеланий и точный расчет стоимости заказа. Согласовывается время доставки и монтажа. Заключается договор.

3

Производство

Срок изготовления окон 5-7 рабочих дней.

4

Доставка окон

За день до доставки изделий (во второй половине дня) с Вами связываются для согласования времени доставки.

5

Монтаж

В день доставки (во второй половине дня) с Вами связывается начальник монтажной бригады для согласования времени приезда монтажной бригады. Как правило монтаж начинается с 9-10 часов утра.

6

Гарантия на окна

Начальник монтажной бригады сдает Вам работу. Подписывается Акт приемки работ. Выдается гарантийный паспорт. Гарантия на монтаж 5 лет.

Запишитесь на бесплатный замер

Бесплатный замер
Выезд нашего технолога бесплатный и ни к чему Вас не обязывает

Михаил Воронов

18 475произведено замеров

Сергей Бахрунов

16 417произведено замеров

Владимир Елицкий

11 829произведено замеров

Сергей Хворост

21 437произведено замеров

Валерий Радов

7 311произведено замеров

5 причин заказать
установку окон в ОВМ ГРУПП

Купить качественные окна — это только полдела. Важно, чтобы их установили профессионалы. Мы гарантируем безупречный сервис на каждом этапе.

Официальный
партнер Rehau

Официальный <br>партнер Rehau

Мы используем только оригинальные профили и комплектующие. Никаких подделок и аналогов.

Монтаж строго
по ГОСТ

Монтаж строго <br> по ГОСТ

Наши мастера — штатные специалисты с опытом от 5 лет. Установка окон производится с использованием паро- и гидроизоляционных лент для защиты монтажного шва.

Честная цена
без скрытых платежей

Честная цена <br>без скрытых платежей

Стоимость, указанная в договоре после замера, является окончательной. Мы поможем рассчитать точную цену с установкой и доставкой.

Бесплатный
выезд замерщика

Бесплатный <br>выезд замерщика

Наш специалист приедет в удобное для вас время, проведет точные замеры, проконсультирует и поможет выбрать оптимальный профиль и комплектацию.

Расширенная
гарантия

Расширенная <br>гарантия

Мы уверены в качестве своей работы, поэтому предоставляем гарантию до 10 лет на профиль и монтаж.

Выполненные работы

Панорамная лоджия и окна в г. Видное

Срок проведения работ: 15 рабочих дней

Стоимость: 165 000 руб.
Остекление квартиры на Волоколамском ш.

Срок изготовления: 5 рабочих дней

Стоимость: 69 500 руб.
Арочные окна REHAU в таунхаусе

Срок проведения работ: 14 рабочих дней

Стоимость: 74 000 ₽

Отзывы наших клиентов

Анастасия

5

Меняли окна на Rehau. Работа бригады выше всяких похвал! Настоящие профессионалы, сделали всё быстро, чисто и аккуратно. Очень вежливые и приятные в общении ребята.

18.07.2025

Наталья

5

Установили окна Рехау, качеством очень довольны! Приятно, что у компании свои монтажные бригады – работают профессионально. Была небольшая задержка с доставкой, но менеджер оперативно решил вопрос.

06.07.2025

Светлана П.

5

Самое главное не сами окна даже а установка. И тут у меня нет претензий. Ровно, без перекосов, муж проверил, створки не провисают, никаких огромных щелей, работа хорошая!ОЧень надеюсь что и качество окон такое же - и прослужат не только гарантийный срок!

20.05.2025

Акции

Все акции
Окно под ключ: всё включено!

Окно под ключ: всё включено!

*Срок действия акции до 30 ноября 2025 года
Больше окон — тройная выгода!

Больше окон — тройная выгода!

*Срок действия акции до 30 ноября 2025 года
Энергосберегающее стекло в подарок

Энергосберегающее стекло в подарок

*Срок действия акции ограничен
Москитная сетка в подарок

Москитная сетка в подарок

*Срок действия акции ограничен

Почему миллионы людей выбирают окна Rehau?

Rehau — это не просто бренд, это синоним качества и долговечности в мире оконных технологий.

Создайте окно своей мечты: любые формы и цвета

Стандартные белые окна — это практично, но не всегда интересно. Мы предлагаем большие возможности для индивидуализации ваших окон:

Готовы к обновлению?

Сделайте первый шаг к теплу и уюту в вашем доме! Оставьте заявку на бесплатный замер, и наш инженер-технолог свяжется с вами в течение 15 минут для уточнения деталей.

Ответы на часто задаваемые вопросы

В этом разделе Вы легко и быстро найдете ответы на важные для Вас вопросы и сможете быть уверены в правильности своего выбора. Мы всегда рады Вам помочь!

В среднем, монтаж одного стандартного окна «под ключ» (включая демонтаж старого, установку нового, отделку откосов) занимает от 3 до 5 часов.

Это технология установки, при которой монтажный шов защищается с трех сторон: изнутри пароизоляционной лентой, снаружи — гидроизоляционной (ПСУЛ), а в центре используется монтажная пена. Это предотвращает промерзание и разрушение шва.

Для большинства квартир в средней полосе России оптимальным выбором будет пятикамерный профиль Rehau Grazio (70 мм). Он обеспечивает отличный баланс тепло- и шумоизоляции по разумной цене.

Да, мы проводим монтаж при температуре до -15°C, используя специальную зимнюю монтажную пену. Оконный проем остается открытым не более 20-30 минут, поэтому помещение не успевает сильно остыть.

Остались вопросы?

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним, чтобы рассказать подробности.

Полезные статьи о пластиковых окнах

Окна ПИК в многоквартирных домах: стоит ли менять?

В этой статье рассмотрим какие окна застройщик ПИК устанавливает в своих многоквартирных домах.

Подробнее
Рейтинг оконных систем для балконов и лоджий

Для остекления балконов и лоджий используют прочные пластиковые или алюминиевые профили. Чтобы противостоять высоким нагрузкам от ветра и осадков, они должны быть со стальным армированием. А для защиты от ветра, пыли, шума и холода необходимо качественное уплотнение.

Подробнее
Необходимо ли согласовывать остекление балкона

Разберемся подробнее, нужно ли получать разрешение на остекление балкона согласно новым Правилам пользования жилыми помещениями

Подробнее