Новые окна - теплый и тихий дом за 1 день!

Представьте себе дом, в котором всегда тепло, тихо и уютно. Где уличный шум не мешает отдыху, а счета за отопление не пугают зимой. С пластиковыми окнами от официального партнера Rehau это становится реальностью! Мы предлагаем оригинальные немецкие профильные системы с профессиональным монтажом по ГОСТ и гарантией до 10 лет. Готовы узнать цену для вашей квартиры или дома? Рассчитайте стоимость за 1 минуту или вызовите замерщика БЕСПЛАТНО!
Многокамерная конструкция профиля и возможность установки энергосберегающих стеклопакетов сохраняют тепло зимой и прохладу летом
Окна Rehau эффективно поглощают уличный шум, создавая комфортную атмосферу для жизни и отдыха
Окна Rehau имеют повышенную защита от сквозняков и антивзломную систему. Мы заботимся о Вашей безопасности
Профили изготавливаются из безопасного ПВХ и подлежат вторичной переработке, не нанося вреда окружающей среде
Гладкая и ровная поверхность профиля не впитывает грязь и легко моется обычными средствами
Все профили производятся по строгим стандартам концерна Rehau, что гарантирует их безупречную геометрию и долговечность
Размеры: 650 х 700 мм
Профиль: Thermo, 4 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Размеры: 650 х 700 мм
Профиль: Blitz, 3 камеры, 60 мм
Стеклопакет: 32 мм
Фурнитура: ROTO или SIEGENIA
Мы не просто продаем окна — мы помогаем найти оптимальное решение для ваших задач. В нашем ассортименте только проверенные временем и миллионами покупателей профили Rehau.
Rehau Blitz New – Классика доступности
Идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и недорогое решение. Трехкамерный профиль глубиной 60 мм отлично подходит для остекления балконов, лоджий и квартир в умеренном климате.
Rehau Grazio – Золотая середина
Пятикамерная система глубиной 70 мм, которая сочетает изящный дизайн и прекрасные показатели по теплосбережению. Этот профиль — хит продаж для квартир и загородных домов. Отличное соотношение цены и качества.
Rehau Delight-Design – Больше света!
Благодаря зауженной раме и створке этот профиль пропускает на 10% больше солнечного света. Пятикамерная система глубиной 70 мм надежно защитит от холода и шума, наполнив ваш дом естественным освещением.
Rehau Intelio 80 – Максимальная защита
Премиальная шестикамерная система для тех, кто не признает компромиссов. Обеспечивает эталонную шумо- и теплоизоляцию. Если ваши окна выходят на шумную магистраль или вы хотите добиться максимального энергосбережения в частном доме — это ваш выбор.
ТатьянаМенеджер
Чтобы заказать установку окон наберите нам по телефону. После получения заявки, менеджер связывается с вами и согласует удобное время приезда для проведения замера.
Замер окна
Производится замер с учетом Ваших пожеланий и точный расчет стоимости заказа. Согласовывается время доставки и монтажа. Заключается договор.
Производство
Срок изготовления окон 5-7 рабочих дней.
Доставка окон
За день до доставки изделий (во второй половине дня) с Вами связываются для согласования времени доставки.
Монтаж
В день доставки (во второй половине дня) с Вами связывается начальник монтажной бригады для согласования времени приезда монтажной бригады. Как правило монтаж начинается с 9-10 часов утра.
Гарантия на окна
Начальник монтажной бригады сдает Вам работу. Подписывается Акт приемки работ. Выдается гарантийный паспорт. Гарантия на монтаж 5 лет.
Михаил Воронов18 475произведено замеров
Сергей Бахрунов16 417произведено замеров
Владимир Елицкий11 829произведено замеров
Сергей Хворост21 437произведено замеров
Валерий Радов7 311произведено замеров
Купить качественные окна — это только полдела. Важно, чтобы их установили профессионалы. Мы гарантируем безупречный сервис на каждом этапе.
Официальный
партнер Rehau
Мы используем только оригинальные профили и комплектующие. Никаких подделок и аналогов.
Монтаж строго
по ГОСТ
Наши мастера — штатные специалисты с опытом от 5 лет. Установка окон производится с использованием паро- и гидроизоляционных лент для защиты монтажного шва.
Честная цена
без скрытых платежей
Стоимость, указанная в договоре после замера, является окончательной. Мы поможем рассчитать точную цену с установкой и доставкой.
Бесплатный
выезд замерщика
Наш специалист приедет в удобное для вас время, проведет точные замеры, проконсультирует и поможет выбрать оптимальный профиль и комплектацию.
Расширенная
гарантия
Мы уверены в качестве своей работы, поэтому предоставляем гарантию до 10 лет на профиль и монтаж.
Анастасия
Меняли окна на Rehau. Работа бригады выше всяких похвал! Настоящие профессионалы, сделали всё быстро, чисто и аккуратно. Очень вежливые и приятные в общении ребята.
Наталья
Установили окна Рехау, качеством очень довольны! Приятно, что у компании свои монтажные бригады – работают профессионально. Была небольшая задержка с доставкой, но менеджер оперативно решил вопрос.
Светлана П.
Самое главное не сами окна даже а установка. И тут у меня нет претензий. Ровно, без перекосов, муж проверил, створки не провисают, никаких огромных щелей, работа хорошая!ОЧень надеюсь что и качество окон такое же - и прослужат не только гарантийный срок!
Rehau — это не просто бренд, это синоним качества и долговечности в мире оконных технологий.
Стандартные белые окна — это практично, но не всегда интересно. Мы предлагаем большие возможности для индивидуализации ваших окон:
Сделайте первый шаг к теплу и уюту в вашем доме! Оставьте заявку на бесплатный замер, и наш инженер-технолог свяжется с вами в течение 15 минут для уточнения деталей.
В этом разделе Вы легко и быстро найдете ответы на важные для Вас вопросы и сможете быть уверены в правильности своего выбора. Мы всегда рады Вам помочь!
В среднем, монтаж одного стандартного окна «под ключ» (включая демонтаж старого, установку нового, отделку откосов) занимает от 3 до 5 часов.
Это технология установки, при которой монтажный шов защищается с трех сторон: изнутри пароизоляционной лентой, снаружи — гидроизоляционной (ПСУЛ), а в центре используется монтажная пена. Это предотвращает промерзание и разрушение шва.
Для большинства квартир в средней полосе России оптимальным выбором будет пятикамерный профиль Rehau Grazio (70 мм). Он обеспечивает отличный баланс тепло- и шумоизоляции по разумной цене.
Да, мы проводим монтаж при температуре до -15°C, используя специальную зимнюю монтажную пену. Оконный проем остается открытым не более 20-30 минут, поэтому помещение не успевает сильно остыть.
